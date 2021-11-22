Итоги дня: начало проверки QR-кодов в транспорте, Россия якобы готовит вторжение на Украину, отказ от 3-НДФЛ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 22 ноября:
- В Казани началась проверка QR-кодов в общественном транспорте. Проверяли их кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие. Как это происходило — в видео «Реального времени».
Одна из кондукторов 89-го маршрута после нескольких часов рабочего дня сообщила, что отказывается работать в таких условиях, так как пассажиры грубят. На улице Серова пассажир трамвая отказался показать код и вызвал полицию, назвав действия кондукторов незаконными. В автобусе 31-го маршрута пассажир ударил кондуктора и распылил ему в глаза перцовый баллончик — теперь полиция разыскивает его. Увеличилось время ожидания транспорта — один из маршрутов пришлось ждать больше 15 минут. Из-за этого цены на такси с утра сильно подскочили — в среднем они превышали 300 рублей. Казанцы, которых не пустили в транспорт, объединялись, чтобы вместе добраться до работы на такси. Была запущена горячая линия по вопросам получения QR-кодов для общественного транспорта. В первой половине дня выявлено и не допущено в транспорт 1516 человек без QR-кодов — к каждому третьему нарушителю применялось предупреждение. В Набережных Челнах тем временем массовых проверок QR-кодов в транспорте не было, но там заблокировали 23 тысячи льготных карт жителей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Татарстане, заявил, что без проблем на первоначальном этапе было не обойтись.
- Российский адмирал Вячеслав Попов, командовавший Северным флотом в 2000 году, заявил, что атомная подводная лодка «Курск» погибла при столкновении с субмариной НАТО. Он считает, что наименование субмарины известно с вероятностью 90%, однако нельзя публично сказать об этом, так как нет доказательств.
- Разведка США заявила, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Произойдет это в начале 2022 года и пройдет с трех направлений, в том числе через территорию Белоруссии. По информации агентства «Блумберг», США поделились с европейскими союзниками разведанными. Якобы примерно половина тактических групп уже заняла свои позиции. Кроме того, планируется поддержка авиацией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что подобные заявления являются провокацией. Пресс-бюро Службы внешней разведки заявило, что Госдепартамент США распространяет ложную информацию о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
- К 2024 году Федеральная налоговая служба планирует отказаться от стандартной для физлиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. По словам главы ФНС Даниила Егорова, налоговая служба хочет привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. Возможность отказа от их заполнения будет зависеть от доступа ФНС к данным. Если у налоговиков будет доступ к данным, по которым можно рассчитать налог, тогда они откажутся от деклараций.
- Россияне, поучаствовав в опросе портала Superjob, назвали размер достойной пенсии — 43 тысячи рублей. При этом многие (28%) планируют на пенсии работать и жить на зарплату. В Казани рассчитывают только на пенсию лишь 19% опрошенных.
- Татарстан занял 37-е место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат, согласно исследованиям «РИА Новости». Средний диапазон зарплат в республике — от 21 до 43 тысяч рублей. 10,9% жителей получают меньше 15 тысяч рублей в месяц, 3,6% — больше 100 тысяч.
- В Госдуму был внесен законопроект о запрете упоминать национальность преступников в СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эти сообщения. Он считает, что пока рано оценивать это, а с юридической точки зрения упоминание национальности преступников не запрещено.
- В Казани около Центра семьи «Казан» ориентировочно 25—26 декабря откроется центральная городская елка. На это из бюджета РТ направили 2,5 млн рублей. На церемонии открытия ожидается программа на 3,5 часа на русском и татарском языках, новогодний театрализованный пролог с участием Деда Мороза и Снегурочки, с народным вокальным коллективом, аниматорами, народным ансамблем, детским вокальным коллективом, инструментальным оркестром, вокалистами и баянистами.
- Многие казанские школы и детсады нуждаются в ремонте. В более чем половине из них инженерные коммуникации в неудовлетворительном состоянии, капремонта никогда не было. Где-то 70 лет не менялись электрощитки, а в прачечных некоторых детсадов завелась плесень. По подсчетам «Реального времени», на приведение в норму инфраструктуры в учреждениях потребуется более 1 млрд рублей.
- Утром в Казани родители заметили наряды полиции около некоторых школ. Как ответили в мэрии города, это была отработка взаимодействия образовательных организаций с сотрудниками Росгвардии, проверка процессов усиления охраны и работы тревожных кнопок. После трагедии в 175-й гимназии 11 мая этого года был поднят вопрос безопасности учебных заведений.
- В столице Татарстана с начала 2021 года зарегистрировали около 19,5 тысячи преступлений. Это на 4,1% меньше, чем в прошлом году. Количество преступлений против личности снизилось на 8,4%, против собственности — на 2,9%. Найдены виновные в совершении более 6,5 тысячи преступлений. 700 преступлений раскрыто благодаря установленным по программам «Безопасный город» и «Безопасный двор» 12 тысячам камер видеонаблюдения. Среди киберпреступлений зафиксировано 2,5 тысячи краж с банковских карт, электронных счетов и порядка 3,5 тысяч мошенничеств с помощью средств связи и интернета. Выявлено 786 наркопреступлений, из незаконного оборота изъято 43,5 кг наркотиков и более 13 тысяч литров алкогольной продукции.
- В травмпунктах РТ замечен всплеск числа пострадавших из-за гололеда. В Казани за 11 и 18 ноября в травмпункты и дежурные клиники обратилось 133 человека, в Нижнекамске — 309 пациентов. В травмпункте Камского детского медицинского центра — 100 обращений в сутки.
- Из-за пандемии COVID-19 на предприятиях РТ появились перебои с поставкой кислорода. Речь об этом шла на встрече президента РТ с набережночелнинскими предпринимателями. Из-за нехватки кислорода, по словам председателя правления машиностроительного кластера РТ Сергея Майорова, снижается выручка и наблюдаются простои.
- На территории особой экономической зоны «Алабуга» открылся завод по производству сырья для углеволокна (ПАН-прекурсора) за 8,5 млрд рублей. В церемонии открытия поучаствовал президент Татарстана Рустам Минниханов. ПАН-прекурсор определяет 70% качественных и 40% стоимостных характеристик углеволокна. Новое производство позволит конкурировать России на международных рынках.
- Также Рустам Минниханов принял участие во встрече с челнинскими предпринимателями, где был поднят вопрос об оплате услуг оператора по вывозу мусора после переоформления договоров. Многие предприятия интересовались начислением платы за период, когда не оказывались услуги по вывозу твердых бытовых отходов. Президент сообщил, что проблему необходимо решить комплексно.
- Цены на красную икру в стране достигли исторического максимума с октября — килограмм теперь стоит более пяти тысяч рублей. Цены выросли, несмотря на увеличившуюся добычу лососевых. Объясняется это неудачной путиной и подорожавшими в два раза перевозками.
- Ашот Хачатурянц избран президентом Российской премьер-лиги. Он стал седьмым руководителем в истории РПЛ. С 5 октября 2021 года Хачатурянц уже исполнял обязанности президента, так как предыдущий глава лиги Сергей Прядкин ушел в отставку.
- Зампрокурора Татарстана Алексей Заика запросил для подсудимого, колумбийца Эдгара Алехандро Валеро 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Его обвиняют в краже чемодана с драгоценностями на 160,6 млн рублей в 2018 году. Вину подсудимый признал еще на предварительном следствии и помог оперативникам найти спрятанные украшения в лесопосадке и болоте за ТРК «Парк Хаус».
- Казанская команда «Ак Барс» запустила новый благотворительный проект для создания команды по следж-хоккею — это хоккей на санях для детей с ограниченными физическими возможностями. В течение всего нынешнего сезона хоккеисты будут перечислять средства на проект, болельщики могут помочь частными вливаниями и отчислениями от купленных билетов на игры команды.
- Депутата Валерия Рашкина Госдума рекомендовала лишить депутатской неприкосновенности. Связано это с инцидентом с убийством лося на охоте. Глава думской комиссии Отари Аршба сообщил, что за снятие с Рашкина неприкосновенности проголосовали 13 членов, против этого — трое.
- Вопрос о введении поста единого президента Союзного государства Белоруссии и России не обсуждается, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко: «А вопрос «один президент», «два президента»... Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит».
Дарья АкимоваОбщество Татарстан Минниханов Рустам НургалиевичОЭЗ ППТ Алабуга
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