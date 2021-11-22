5,5 года за кражу бриллиантов в Казани: зампрокурора РТ просит посадить колумбийца Валеро

Фото: «Реальное время»

В Приволжском райсуде Казани финишировали прения по делу о краже чемодана с драгоценностями на 160,6 млн рублей в 2018 году из павильона «Казанской ярмарки». В качестве гособвинителя выступил зампрокурора Татарстана Алексей Заика, запросив для подсудимого Эдгара Алехандро Валеро 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима, сообщили «Реальному времени» в суде.



Напомним, вину в преступлении гражданин Колумбии признал еще на предварительном следствии и в мае этого года помог оперативникам обнаружить спрятанные ювелирные украшения и драгоценные камни в лесопосадке и болоте за ТРК «Парк Хаус» в Ново-Савиновском районе Казани.

В прениях защита просила не наказывать иностранца строго — ограничиться тем сроком, что он уже отбыл под стражей. В зачет ему пошло и время, проведенное с сентября 2019 года в аргентинской тюрьме — до экстрадиции в Россию в марте 2021-го, и содержание в СИЗО Казани. С учетом нормы о зачете сроков — день под стражей за полтора дня колонии общего режима — три года колумбиец уже отсидел.

По оперативным данным, этот обвиняемый также разыскивается правоохранительными органами Египта и Испании, возможно, за схожие преступления. Ранее он был судим за кражу в Боготе (столица Колумбии), еще у него были неоднократные проникновения в жилище, кража с отягчающими обстоятельствами и даже побег из тюрьмы. Самая первая судимость была больше 20 лет назад, в 1999-м.

О том, почему колумбиец пошел под суд в одиночку и что делал до и после преступления в Казани, — в интервью «Реального времени» с «бриллиантовым» следователем России Екатериной Кузнецовой.

Ранее в суде огласили показания тех, кто проморгал кражу ценностей.