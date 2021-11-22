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В Набережных Челнах заблокировали 23 тысячи льготных транспортных карт

15:48, 22.11.2021
В Набережных Челнах заблокировали 23 тысячи льготных транспортных карт
Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах заблокировали 23 тысячи льготных карт жителей города старшего возраста, не имеющих QR-кодов. Об этом сообщили в исполкоме.

Их действие обещают возобновить после поступления сведений о получении QR-кода. Для этого необходимо или вакцинироваться, или получить медотвод.

Фото: realnoevremya.ru

Тем, кто уже пополнил карты за декабрь, но не имеет QR-кода, действие льготной карты продлят после снятия ограничений без дополнительного пополнения. Денежные средства не сгорят на карте.

С сегодняшнего дня в общественном транспорте республики начали действовать требования о предъявлении QR-кодов. Для проезда необходимо предъявить код прошедшего полный курс вакцинации, код переболевшего COVID-19, код о наличии медотвода. На сегодня Минздрав РТ выдал 4 133 медотвода от вакцинации.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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