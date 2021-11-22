Татарстан занял 37-е место среди регионов по уровню зарплат

Татарстан занял 37-ю позицию в рейтинге российских регионов по уровню зарплат, таковы данные исследования «РИА Новости».



Средний диапазон зарплат в республике колеблется от 21 до 43 тысяч рублей. Доля работников, зарабатывающих менее 15 тысяч рублей в месяц, составляет 10,9%. Доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч — лишь 3,6%.

В первой тройке в рейтинге по России — Чукотский АО, Ямало-Hенецкий АО и Магаданская область. В них диапазон распространенных зарплат начинается от 52 тысяч и достигает 155. Самые низкие зарплаты эксперты отметили в Дагестане, Мордовии и Калмыкии: в среднем они начинаются от 14 тысяч рублей и не превышают 34 тысяч.

По России диапазон зарплат граждан — от 22 до 54 тысяч рублей. В целом по стране доля жителей с заработком 100 тысяч и выше — 8,8%, ниже 15 тысяч рублей — 10%.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно недавнему исследованию, ежемесячный бюджет каждой пятой семьи в Татарстане — менее 25 тысяч рублей. 15% респондентов рассказали, что ежемесячный бюджет их семьи составляет от 25 до 50 тыс. рублей в месяц. У каждой четвертой семьи из Татарстана бюджет варьируется от 50 до 75 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко