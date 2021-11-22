В травматологиях Татарстана фиксируют всплеск пострадавших из-за гололеда

В Татарстане появились первые пострадавшие от гололеда. Об этом сообщает Минздрав республики.

По данным Управления здравоохранения Казани за 11 и 18 ноября в травмпункты и дежурные клиники города обратилось 133 человека. Из них 55 — с переломами и 78 — с ушибами.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В Нижнекамске к врачам обратились 309 пациентов. Из них 127 получили уличные травмы, у 70 пациентов диагностированы переломы.

Обращения с зимними травмами отмечаются также в травмпункте Камского детского медицинского центра. Там фиксируют 100 обращений в сутки против 70 случаев раннее. Один ребенок был госпитализирован с серьезной травмой голени. Еще два ребенка пострадали в результате катаний на ледянках — дети ударились ногой о посторонний предмет.

Ранее синоптики дали прогноз на ближайшие дни: Татарстан ждут метели и мороз до -16.

Ольга Шагиева