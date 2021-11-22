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В Казани пассажир брызнул кондуктору в лицо баллончиком на требование предъявить QR-код

11:32, 22.11.2021 1
В Казани пассажир брызнул кондуктору в лицо баллончиком на требование предъявить QR-код
Фото: realnoevremya.ru

В Казани на 31-м маршруте пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком. Инцидент подтвердил «Реальному времени» председатель АТП Татарстана Сергей Темляков.

Подробности инцидента выясняются.

Фото: realnoevremya.ru

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Сегодня в Татарстане вступили в силу ограничения на проезд без QR-кода о вакцинации против коронавируса или о перенесенном заболевании в общественном транспорте. С раннего утра в столице республики на остановках транспорта стоят проверяющие. Только к 07.30 в ходе проверок QR-кодов кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава более 500 человек. Отметим, что Татарстан стал первым в России регионов, где ввели коды в транспорте.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:44
    Власти РТ развязали гражданскую войну со своим населением. Если запрешаете проезд в ОТ , сделайти альтернативу, субсидируйте населению поездки в такси. Вы учите народ обьединяться против ваших тупых решений.
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