ФНС планирует отказаться от деклараций 3-НДФЛ

В будущем Федеральная налоговая служба может отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ, сообщил Глава ФНС Даниил Егоров в интервью РБК.



По его словам, стратегия налоговой службы «направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще». От декларации 3-НДФЛ ФНС хочет отказаться в перспективе для большинства случаев.

В год россияне подают порядка 14 млн деклараций. Возможность отказа от их заполнения будет зависеть от доступа ФНС к данным. «Если мы как налоговая служба имеем доступ к данным, по которым можно рассчитать налог, то мы можем себе это позволить. Если у нас нет доступа, тогда остается декларировать», — сказал Егоров.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно в УФНС по РТ рассказали, как ИП может применять патентную систему.

Маргарита Головатенко