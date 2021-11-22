ФНС планирует отказаться от деклараций 3-НДФЛ
В будущем Федеральная налоговая служба может отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ, сообщил Глава ФНС Даниил Егоров в интервью РБК.
По его словам, стратегия налоговой службы «направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще». От декларации 3-НДФЛ ФНС хочет отказаться в перспективе для большинства случаев.
В год россияне подают порядка 14 млн деклараций. Возможность отказа от их заполнения будет зависеть от доступа ФНС к данным. «Если мы как налоговая служба имеем доступ к данным, по которым можно рассчитать налог, то мы можем себе это позволить. Если у нас нет доступа, тогда остается декларировать», — сказал Егоров.
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