Из-за пандемии коронавируса на предприятиях РТ не хватает кислорода

Пандемия COVID-19 дала толчок для развития некоторых сфер бизнеса, например интернет-магазинов и доставки. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с набережночелнинскими предпринимателями.

В то же время в республике появились перебои с поставкой кислорода. Как рассказал председатель правления машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров, по этой причине на предприятиях наблюдаются простои, снижается выручка.

Президент РТ отметил, что потребление кислорода снизилось. По его словам, если все сделают прививку от коронавируса, то вопросов с нехваткой кислорода не будет. А для предприятий необходимо определить лимит, так как 150 тонн в месяц — это немного, передают «Челнинские известия».



В октябре в Чувашии ввели режим повышенной готовности из-за нехватки кислорода в больницах для лечения больных с COVID-19.

Диана Жиленкова