Открытие центральной городской елки в Казани обойдется в 2,5 млн и ожидается 25—26 декабря

Фото: Максим Платонов

В программе — Дед Мороз со Снегурочкой и инклюзивный театральный перформанс

2,5 миллиона рублей направят из бюджета Казани на открытие центральной городской елки у Центра семьи «Казан». Как выяснило «Реальное время», казанцев ждет программа на 3,5 часа с ведущими на русском и татарском языках, народным вокальным коллективом, аниматорами, народным ансамблем, детским вокальным коллективом, инструментальным оркестром, вокалистами и баянистами.

Помимо этого, ожидается новогодний театрализованный пролог с участием Деда Мороза и Снегурочки, инклюзивный театральный перформанс.

Над праздником будет работать режиссерско-постановочная группа, куда войдут главный режиссер, сценарист, хореограф-постановщик сюжетных хореографических композиций, по два выпускающих режиссера и декоратора по бутафории и реквизиту, гример и два специалиста по изготовлению фонограмм и подбору музыкального ряда. Еще привлекут контролеров и распорядителей в местах проведения мероприятия — не менее 20 человек по 10 часов в день и не менее трех человек по 15 часов на один день на период проведения монтажных и подготовительных работ до мероприятия. Они будут следить за перемещением зрителей и участников, информировать о необходимости соблюдения правил поведения и контролировать это, а также оповещать ответственных лиц о несчастных случаях, фактах нарушения общественного порядка и причинения вреда жизни или здоровью зрителей. Деньги также пойдут на предоставление сцены, ее оформление, оборудование для мероприятия, фото- и видеосъемку.



За три недели рабочие возвели около половины каркаса и смонтировали нижние ветки. Фото: Диана Жиленкова

Елка откроется в конце декабря

Согласно техзаданию, открытие продлится один день — в период с 24 по 30 декабря. Около Центра семьи «Казан» побывал корреспондент «Реального времени», которому рабочие сообщили, что открытие елки ориентировочно ожидается 25—26 декабря. Издание также направило запрос в мэрию Казани, но пока не получило ответа.

Новогоднюю елку возле «Чаши» начали устанавливать еще в начале ноября, когда еще не выпал снег. За три недели рабочие возвели около половины каркаса и смонтировали нижние ветки. Сроков окончания работ пока нет.

Судя по тому же тендеру, возведение ледового городка в этом году не планируется — информация по нему будет уточняться.

1 / 12 Диана Жиленкова

Диана Жиленкова

Диана Жиленкова

Диана Жиленкова

Диана Жиленкова

Диана Жиленкова

Диана Жиленкова

Диана Жиленкова

Диана Жиленкова

Диана Жиленкова

Диана Жиленкова

Диана Жиленкова

Открытие не самое дорогое, но и не самое дешевое

Открытие елки в этом году не самое дорогое, но и не самое дешевое. Меньше всего, а именно 1,4 миллиона, на открытие у «Чаши» направили в прошлом, пандемийном году, то есть на мероприятие в 2021 году потратят в два раза больше. Год назад елка зажгла свои огни 26 декабря и вместе с ней заработал и ледовый городок. Ивент организовывало ООО «Даже если».

Самый дорогой перформанс организовали в 2019 году. Тогда открытие стоило бюджету 4 миллиона, организатором выступало ООО «Ивент продакшн». Дороговизна объяснима тем, что тендер предусматривал проведение развлекательных мероприятий в течение недели, а отдельные представления надо было дать в парках и скверах.

Однако обычно цена выше трех миллионов не поднималась. В 2017 году мероприятие на площади Тысячелетия за 2,5 миллиона организовало ООО «Пропраздник», в 2018 году — за 2,2 миллиона ООО «Транс-групп», но уже у Центра семьи «Казан».

Дарья Пинегина, Диана Жиленкова