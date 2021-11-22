Полиция в Казани ищет тех, кто напал на кондукторов за требование предъявить QR-код

Оперштаб Татарстана в оперативном порядке рассматривает факты применения силы в отношении кондукторов на требование предъявить QR-код. Правоохранительными органами ведется работа по установлению личностей и привлечению их к ответственности, сообщили в пресс-службе администрации президента Татарстана.

С сегодняшнего дня в общественном транспорте республики начали действовать требования о предъявлении QR-кодов. Для проезда необходимо предъявить код прошедшего полный курс вакцинации, код переболевшего COVID-19, код о наличии медотвода. На сегодня Минздрав РТ выдал 4 133 медотвода от вакцинации.

Фото: realnoevremya.ru

Оперштаб открыл горячую линию по вопросам получения кодов по телефону 8(843) 291-90-13.

В МВД по Татарстану рассказали, что проверки QR-кодов носят профилактический характер. Тем не менее в Казани на 31-м маршруте пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код ударил кондуктора и брызнул ему в глаза из перцового баллончика.



Ольга Шагиева