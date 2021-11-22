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В Кремле прокомментировали введение QR-кодов на транспорте в Татарстане

13:54, 22.11.2021 9
В Кремле прокомментировали введение QR-кодов на транспорте в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

В Кремле прокомментировали введение QR-кодов на транспорте в Татарстане. Как считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, введение проверок не могло обойтись без проблем на первоначальном этапе.

Тем не менее он выразил надежду, что ситуация выровняется, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

С сегодняшнего дня в Татарстане для проезда в общественном транспорте требуется предъявить QR-код о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании. Сегодня утром в спальных районах Казани на 65 остановках общественного транспорта в сторону центра высадился десант контролеров из всех не задействованных на линиях сотрудников автотранспортных предприятий и контрольно-ревизионной службы городского Комитета по транспорту. Они отлавливали пассажиров без QR-кодов и высаживали их из салона.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 14:09
    СУДЯ ПО УТРЕННИМ КОЛЛАПСАМ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ СВЕДЕНИЕМ КУАР КОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТ ПОЛНОСТЬЮ ПРОВАЛИЛСЯ.
    ДУМАЮ ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ, НАРОД КРАЙНЕ ВОЗМУЩЁН И КИПИТ ОТ НЕУДОВОЛЬСТВИЯ И ПРИНЯТЫХ МЕР.
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    Анонимно 14:34
    Полностью согласна!! Стыдобище!! И в морозы будут людей выкидать из транспорта.. А чего их жалеть.. Это же для благо народа..
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    Анонимно 14:51
    В травмпункты люди поступают из-за гололедицы, теперь приумножится их количество, пешеходов то прибавилось. Ой да, молодцы, власть в Татарстане, такая забота о народе еще никогда не проявлялась
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    Анонимно 15:00
    Все правильно
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  • Анонимно 14:14
    Позорище((( окуарим всех без разбору. А кто будет сопротивляться, отключим газ(((
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  • Анонимно 14:27
    Миннеханов как всегда впереди всей Планете
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  • Анонимно 14:28
    СТОЛЬКО НАРОДУ ПАСПОРТА ПЕРЕТЕРЯЮТ. И АК ВСЕГДА ЭТО БУДУТ СТАРИКИ И ПОДРОСТКИ
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  • Анонимно 14:29
    Татарстан как всегда хочет быть ," На высоте"
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  • Анонимно 14:29
    ..да,думали ли мы..в страшные-90-ые,что будет-еще страшнее..
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