В Кремле прокомментировали введение QR-кодов на транспорте в Татарстане

В Кремле прокомментировали введение QR-кодов на транспорте в Татарстане. Как считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, введение проверок не могло обойтись без проблем на первоначальном этапе.

Тем не менее он выразил надежду, что ситуация выровняется, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

С сегодняшнего дня в Татарстане для проезда в общественном транспорте требуется предъявить QR-код о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании. Сегодня утром в спальных районах Казани на 65 остановках общественного транспорта в сторону центра высадился десант контролеров из всех не задействованных на линиях сотрудников автотранспортных предприятий и контрольно-ревизионной службы городского Комитета по транспорту. Они отлавливали пассажиров без QR-кодов и высаживали их из салона.

Ольга Шагиева