В Челнах на встрече президента РТ с предпринимателями затронули проблему счетов за мусор

Фото: Максим Платонов

На встрече президента Татарстана Рустама Минниханова с челнинскими предпринимателями подняли вопрос об оплате услуг оператора по вывозу мусора после переоформления договоров. Об этом сообщают в исполкоме Набережных Челнов.

Так, глава центра раннего плавания грудничков «Буль-буль» Вероника Красильникова поинтересовалась о начислении платы за период, когда региональное предприятие «Гринта» не оказывало услуги по вывозу твердых бытовых отходов. Этот вопрос коснулся многих предприятий республики.

Фото: Максим Платонов

В свою очередь президент РТ сообщил, что проблему необходимо решить комплексно. Предполагается участие не только предприятий и представителей региональных операторов по вывозу мусора, но и других ведомств.

Недавно сообщалось, что Арбитражный суд РТ продолжает рассматривать дела против челнинских учебных заведений по заявлению регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Гринта».

Диана Жиленкова