В Казани запустили горячую линию по вопросам получения QR-кодов
Республиканский медицинский информационно-аналитический центр запустил горячую линию по вопросам получения QR-кодов для общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.
Позвонить по вопросам, касающихся получения QR-кодов для общественного транспорта можно по номеру 8 919 693 05 43
Сегодня в Татарстане вступили в силу ограничения на проезд без QR-кода о вакцинации против коронавируса или о перенесенном заболевании в общественном транспорте. Отметим, что Татарстан стал первым в России регионов, где ввели коды в транспорте.
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