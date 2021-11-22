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В Казани запустили горячую линию по вопросам получения QR-кодов

11:53, 22.11.2021
В Казани запустили горячую линию по вопросам получения QR-кодов
Фото: realnoevremya.ru

Республиканский медицинский информационно-аналитический центр запустил горячую линию по вопросам получения QR-кодов для общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Позвонить по вопросам, касающихся получения QR-кодов для общественного транспорта можно по номеру 8 919 693 05 43

Сегодня в Татарстане вступили в силу ограничения на проезд без QR-кода о вакцинации против коронавируса или о перенесенном заболевании в общественном транспорте. Отметим, что Татарстан стал первым в России регионов, где ввели коды в транспорте.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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