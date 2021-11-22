Хоккеисты «Ак Барса» и болельщики соберут средства на новую команду по следж-хоккею в Татарстане

Казанский «Ак Барс» запустил новый благотворительный проект для создания команды по следж-хоккею (хоккей на санях для детей с ограниченными физическими возможностями).

В течение всего нынешнего сезона хоккеисты «Ак Барса» будут перечислять средства для создания в республике новой детской команды по следж-хоккею, а болельщики смогут помочь в этом частными перечислениями, а также с помощью отчислений от купленных билетов на игры команды.

«Для сбора необходимой суммы «Ак Барс» перечислит с каждого проданного билета 25 рублей на специальный счет благотворительного фонда «Татнефть». Любой зритель на арене автоматически поможет детям начать заниматься любимым видом спорта.



Хоккеисты «Ак Барса» пополнят счет на 10 тысяч рублей после каждой заброшенной шайбы, на 20 тысяч рублей после каждой победы, а также обязуются удвоить сумму, собранную болельщиками с билетов, при условии максимального заполнения арены. Играя на ноль, вратари перечислят 15 тысяч, авторы дублей — 20 тысяч, авторы хет-триков — 30 тысяч», — говорится в сообщении пресс-службы «Ак Барса».

Также в пресс-службе казанского хоккейного клуба утверждают, что при досрочном сборе нужной суммы «Ак Барс» продолжит проект, чтобы создать в Татарстане еще одну следж-хоккейную команду.