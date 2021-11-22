Из транспорта Казани утром из-за отсутствия QR-кодов высадили более 500 человек

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани 22 ноября в ходе проверок QR-кодов у пассажиров общественного транспорта кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава более 500 человек. Таковы данные по состоянию на 7.30, сообщает МУП «Метроэлектротранс».



На улице Серова пассажир трамвая отказался показывать QR-код, однако из салона не вышел и вызвал полицию, назвав действия кондукторов незаконными. Трамвай задержался на 30 минут.

В метрополитене ситуация не лучше: пассажиры толпятся на входе и возмущаются нововведениям. Так, женщина устроила скандал из-за того, что ее не пропустили со справкой о первой прививке.

«Уважаемые пассажиры, просим отнестись к новым ограничениям с пониманием. По новому постановлению кабинета министров Республики Татарстан от 19.03.2020 №208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции» проезд в общественном транспорте возможен при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни либо медотвода», — сказано в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Реальное время» опубликовало фотографии с остановки «Энергоуниверситет», где тоже проходит проверка QR-кодов в общественном транспорте.

Напомним, жителям Татарстана без QR-кодов предложили пользоваться услугами такси. Предложение жители встретили без энтузиазма и сослались на дороговизну индивидуальных поездок. С утра пользователи начали делиться скриншотами цен на такси: стоимость поездок даже в тарифе «Эконом» в утренние часы на нескольких агрегаторах превышает 400 рублей и едва не дотягивает до 500.

Маргарита Головатенко