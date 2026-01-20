Новости общества

Председатель СК России Бастрыкин поздравил первого президента Татарстана с днем рождения

09:46, 20.01.2026

Генерал юстиции подчеркнул роль Шаймиева в укреплении культурных традиций России

Фото: Роман Хасаев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева с днем рождения. Соответствующее поздравление он отправил в его адрес.

Генерал юстиции отметил, что вклад Шаймиева в сбережение и укрепление традиционных культурно-духовных ценностей многонациональной России трудно переоценить.

— Уважаемый Минтимер Шарипович, от всей души поздравляю Вас с днём рождения! Пусть Ваш опыт и мудрость продолжают служить на благо России, а добрые дела и мудрые решения остаются примером для многих поколений! — добавил Бастрыкин.

Ариана Ранцева

