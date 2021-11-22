Казанцы без QR-кодов в метро объединяются, чтобы доехать до работы

Фото: Диана Жиленкова

В казанском метро граждане, которых не пустили в метро, объединяются, чтобы вместе добраться до работы, если маршруты по пути, сообщает корреспондент «Реального времени».

Один молодой человек рассказал изданию о своей проблеме: он сделал прививку четыре дня назад, но QR-кода до сих пор нет, хотя на «Госуслуги» пришло уведомление о завершении вакцинации. Он держит путь в Авиастроительный район, но контроллеры не пускают его, им нужен именно QR-код. До Авиастроительного района от проспекта Победы такси сейчас стоит 500 рублей. По словам молодого человека, обычно такой маршрут в это время стоит не больше 300 рублей.



Некоторые казанцы не знали, что для проезда в общественном транспорте теперь нужен QR-код. В настоящий момент ситуация спокойная.

Фото: Диана Жиленкова

Из транспорта Казани утром из-за отсутствия QR-кодов высадили более 500 человек. «Реальное время» опубликовало фотографии с остановки «Энергоуниверситет», где тоже проходит проверка QR-кодов в общественном транспорте.

В Казани после начала действия QR-кодов на общественном транспорте 22 ноября сильно поднялись цены на такси. Повышение цен — это не единственная проблема, с которой столкнулись казанцы. Увеличилось время ожидания транспорта. Жители стали дольше ждать как автобусы, так и такси.

Маргарита Головатенко