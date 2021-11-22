В МВД по Татарстану рассказали, что проверки QR-кодов носят профилактический характер

Глава управления МВД РФ по городу Александр Мищихин рассказал, что проверки QR-кодов в Казани носят, в основном, профилактический характер. На каждого третьего нарушителя применяется предупреждение.

«Мобильная группа управления ежедневно выполняется проверка масочного режима в торговых центрах, общественном транспорте и такси, а также по введенным недавно QR-кодам. Мероприятия носят преимущественно профилактический характер и направлены в первую очередь на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Поэтому в отношении каждого третьего нарушителя применяется такая мера административного воздействия, как предупреждение»,— приводит слова Мищихина «Коммерсантъ».

Сегодня в Татарстане начали действовать ограничения на проезд без QR-кода в общественном транспорте. Для контроля проверяющих создали специальные мобильные группы. Если во время проверки в салоне поймают гражданина без кода, на проверяющего составят протокол.



Ольга Шагиева