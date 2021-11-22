Красная икра в России достигла ценового исторического максимума

В России цены на красную икру достигли исторического максимума с октября — килограмм теперь стоит более пяти тысяч рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

По расчетам Росстата, с 2000 года икра подорожала в 7,4 раза — 21 год назад в октябре килограмм деликатеса стоил 675,2 рублей. Цены выросли, несмотря на увеличившуюся добычу лососевых, которые должны были снизить стоимость продукта. Эксперты объясняют это тем, что, во-первых, перевозки подорожали почти в два раза, и, во-вторых, неудачной путиной — за последние пять лет улов рыбы впервые составил менее 300 тысяч тонн. Из-за этого произошел дефицит, а затем и повышенный спрос.

Эксперты считают, что к Новому году цены на красную икру, скорее всего не упадут, хотя спрос будет высоким.

Фото: pixabay.com

В конце октября Росрыболовство прогнозировало отсутствие дефицита красной рыбы и икры. Связано это было с объемом выловленной горбуши.







Дарья Акимова