В Казани с начала года зарегистрировали 19,5 тысячи преступлений

В Казани с начала года зарегистрировали около 19, 5 тысячи преступлений. Это на 4,1% меньше, чем в прошлом году, сообщили в мэрии города.



Количество преступлений против личности снизилось на 8,4%, против собственности — на 2,9%. Полиция установила виновных в совершении более 6,5 тысячи преступлений, каждое четвертое из которых тяжкой категории. Результативность по раскрытию убийств, фактам причинения тяжкого вреда здоровью, преступлениям против половой неприкосновенности и разбоям — 100%.

Также удалось раскрыть порядка 700 преступлений, благодаря установленным по программам «Безопасный город» и «Безопасный двор» 12 тысячам камер видеонаблюдения. С их помощью зафиксировали 800 административных правонарушений. Видеомониторингом охвачены более 50% жилого сектора города.

Казанская полиция выявила более 1,5 тысячи преступлений превентивных составов. Это позволило сократить число убийств и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе совершенных на бытовой почве.

Зафиксированы и киберпреступления: 2,5 тысячи краж с банковских карт и электронных счетов и порядка 3,5 тысячи мошенничеств с помощью средств связи и интернета.

Наркопреступлений с начала года выявили 786, в том числе 153 факта сбыта. Из незаконного оборота изъяли 43,5 кг наркотиков. Было перекрыто восемь каналов поставки наркотиков в Казань, один из них международный. Число привлеченных к уголовной ответственности граждан увеличилось с 532 до 688.

Фото: realnoevremya.ru

Количество выявленных преступлений в сфере экономики и коррупции увеличилось более чем на 20%. Общий ущерб от экономических преступлений составил более 1,5 млрд рублей, в ходе расследования уголовных дел возмещено порядка 2,5 млрд рублей.

Из незаконного оборота с начала года изъяли более 13 тысяч литров алкогольной продукции. Возбуждены уголовные дела по семи преступлениям. Пресечена работа 19 подпольных игровых салонов, изъято более 400 единиц игрового оборудования, возбуждено девять уголовных дел.

Одна из последних раскрытых историй произошла в баре: жительница Казани украла почти полмиллиона из рюкзака знакомого во время распития алкоголя.

Маргарита Головатенко