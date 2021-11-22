В Челнах не стали устраивать массовых проверок QR-кодов в общественном транспорте

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах не устраивают массовых проверок QR-кодов в общественном транспорте. У пассажиров не требуют сертификатов, сообщают Chelny-biz.



Если в Казани утром в транспорт не пустили более 500 человек, то в Челнах горожане в принципе не встречают представителей контрольно-ревизионных бригад. Задержек в движении транспорта тоже нет.

В столице Татарстана ситуация с QR-кодами напряженная. «Реальное время» опубликовало фотографии с остановки «Энергоуниверситет», где проходит проверка QR-кодов в общественном транспорте.

Фото: Максим Платонов

Не во всех автобусах Казани проверяют QR-коды с помощью смартфонов, некоторые кондукторы ограничиваются устным вопросом о его наличии.

С утра пользователи начали делиться скриншотами цен на такси: стоимость поездок даже в тарифе «Эконом» в утренние часы на нескольких агрегаторах превышает 400 рублей и едва не дотягивает до 500.

Маргарита Головатенко