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В Челнах не стали устраивать массовых проверок QR-кодов в общественном транспорте

10:25, 22.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Челнах не стали устраивать массовых проверок QR-кодов в общественном транспорте
Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах не устраивают массовых проверок QR-кодов в общественном транспорте. У пассажиров не требуют сертификатов, сообщают Chelny-biz.

Если в Казани утром в транспорт не пустили более 500 человек, то в Челнах горожане в принципе не встречают представителей контрольно-ревизионных бригад. Задержек в движении транспорта тоже нет.

В столице Татарстана ситуация с QR-кодами напряженная. «Реальное время» опубликовало фотографии с остановки «Энергоуниверситет», где проходит проверка QR-кодов в общественном транспорте.

Фото: Максим Платонов

Не во всех автобусах Казани проверяют QR-коды с помощью смартфонов, некоторые кондукторы ограничиваются устным вопросом о его наличии.

С утра пользователи начали делиться скриншотами цен на такси: стоимость поездок даже в тарифе «Эконом» в утренние часы на нескольких агрегаторах превышает 400 рублей и едва не дотягивает до 500.

Маргарита Головатенко
БизнесКейсТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан

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