В Казани за первую половину дня в общественный транспорт не допустили более полутора тысяч человек

Фото: Максим Платонов

В Казани по итогам первой половины дня выявили и не допустили в общественный транспорт 1516 человек без QR-кодов, или 0,23% к числу перевозимых пассажиров. Об этом сообщили в мэрии Казани, подводя первые итоги дня после введения новой пропускной системы.

Всего на улицы вышли 585 автобусов, 80 трамваев и 143 троллейбуса. Что касается метро, то оно работало в обычном режиме.

Простоев общественного транспорта, по данным мэрии, не было — там сообщили, что проверка QR-кодов не повлияла на работу автобусов и троллейбусов.

Фото: Максим Платонов

— Длительные задержки на линии были связаны с единичными случаями отсутствия у пассажиров QR-кодов, которые потребовали ожидания прибытия сотрудников полиции, — отметили в мэрии.

Подробнее о том, как сегодня проходили проверки в метро, автобусах и на других видах транспорта, читайте в материале «Реального времени».