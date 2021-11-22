Жить на пенсию в старости рассчитывают лишь 19% казанцев

Жители Казани не рассчитывают жить на пенсию по достижении пенсионного возраста, таковы данные портала SuperJob, их приводит РБК.



В столице Татарстана число тех, кто рассчитывает на пенсию, — одно из самых немногочисленных в России (19%). Готовы подрабатывать на пенсии 34% казанских респондентов. Ранее о такой возможности заявляли только 25% жителей города.

В Москве и Санкт-Петербурге на пенсию рассчитывают 25% и 26% соответственно. Больше всего на выплаты рассчитывают в Кирове (35%) и Волгограде (32%). Наряду с Казанью маленькое число по этому показателю показывает Екатеринбург — 16%.

Фото: realnoevremya.ru

На региональные социальные доплаты для неработающих пенсионеров направят более 1,1 млрд рублей из федерального бюджета. Под эту норму подпадают пенсионеры, которые нигде не трудоустроены и общий доход которых ниже прожиточного минимума для этого региона.

Маргарита Головатенко