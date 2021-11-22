В Казани кондуктор рассказал, что троллейбусы стали реже ходить
Троллейбусы в Казани стали ходить реже — корреспонденту «Реального времени» пришлось больше 15 минут ждать 13-й маршрут на остановке «Ветеринарная академия».
Кондуктор подтвердила это и сообщила, что пассажиров стало очень мало. А час пик, по ее словам, обошелся без происшествий.
Документы, как в других видах транспорта, при проверке QR-кода не спрашивают. Немногочисленные пассажиры в масках.
Также «Реальное время» рассказывало о проверках QR-кодов в автобусах, метро и трамваях.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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