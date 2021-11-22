Россияне считают достойной пенсией 43 тысячи рублей в месяц — это мало или много?

Недавно работающие россияне поделились информацией, какую пенсию считают достойной. Согласно исследованию портала Superjob, эта сумма равна 43 тысячам рублей в месяц.

В опросе принимали участие более 32 тысяч респондентов со всей страны. Выше всего пенсионные ожидания — в Москве (48 тыс.), Санкт-Петербурге (47 тыс.) и Хабаровске (45,1 тыс.), самые низкие — в Кирове (39 тыс.) и Ижевске (39,4 тыс.).

Чаще всего опрошенные отвечали, что на пенсии планируют работать и жить на зарплату (28%), 24% надеются жить только на пенсию, 14% — на личные сбережения. 4% вложили средства в негосударственные пенсионные фонды, 1% рассчитывает на помощь детей. Еще 7% будут, став пенсионерами, сдавать в аренду недвижимость и получать дивиденды с ценных бумаг.

Фото: tyumedia.ru

43 тысячи рублей — это:

$590 или €520 по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. Две средние страховые пенсии по старости в России в 2022 году — вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что она вырастет до 18 521 рубля.

— вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что она вырастет до 18 521 рубля. На 9 355 рублей меньше, чем средняя зарплата в России — в августе эта сумма составляла 52 355 рублей.

— в августе эта сумма составляла 52 355 рублей. Три с лишним прожиточных минимума в 2022 году — к следующему году он вырастет до 12 654 рублей.



— к следующему году он вырастет до 12 654 рублей. Около 12 месяцев оплат услуг ЖКХ — средняя сумма квитанции за жилищно-коммунальные услуги в 2021 году составляет примерно 3,4 тысячи рублей.

— средняя сумма квитанции за жилищно-коммунальные услуги в 2021 году составляет примерно 3,4 тысячи рублей. Чуть больше 2 лет средняя российская семья сможет тратить эту сумму на лекарства — по данным опроса «Сбербанк страхования» на это уходит 19,5 тысяч рублей в год.

Фото: Максим Платонов

48 денежных компенсаций за лекарства для пенсионеров и других льготных категорий граждан (инвалидов, ветеранов ВОВ, детей до трех лет и детей до шести лет с инвалидностью, людей с хроническими заболеваниями, участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС) — в 2021 году в месяц им полагается 889,66 рублей.

(инвалидов, ветеранов ВОВ, детей до трех лет и детей до шести лет с инвалидностью, людей с хроническими заболеваниями, участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС) — в 2021 году в месяц им полагается 889,66 рублей. Примерно 5 потребительских корзин для пенсионера — ее среднемесячная стоимость в 2021 году составляет 8 200 рублей.

— ее среднемесячная стоимость в 2021 году составляет 8 200 рублей. С такой суммой пенсионер может позволить потратить за день приблизительно 1433 рубля .

. 134 раза можно пополнить социальный проездной билет в Татарстане — в 2021 году на него нужно положить 320 рублей раз в месяц.

— в 2021 году на него нужно положить 320 рублей раз в месяц. В 7,6 раз меньше, чем пенсия в Люксембурге , где самые большие пенсии в мире — пенсионеры там получают около 4 тысяч евро в месяц.



, где самые большие пенсии в мире — пенсионеры там получают около 4 тысяч евро в месяц. Почти в 59 раз больше, чем самая маленькая средняя пенсия в Индии — там она равна 10 долларам или 727,62 рублям.

Дарья Акимова