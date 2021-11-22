В Татарстане появился завод сырья для углеволокна за 8,5 млрд рублей

Сегодня завод «Алабуга-Волокно», входящий в в композитный дивизион UMATEX госкорпорации «Росатом», запустил в в особой экономической зоне «Алабуга» завод по производству сырья для углеволокна (ПАН-прекурсора) за 8,5 млрд рублей. Об этом сообщил «Интерфакс».

Бюджет проекта составляет 8,5 млрд рублей. Мощность завода — 5 тысяч тонн в год ПАН-прекурсора.

Глава UMATEX Александр Тюнин рассказал, что ПАН-прекурсор определяет 70% качественных и 40% стоимостных характеристик углеволокна, а введение новых мощностей обеспечит потребности российского рынка в углеродном волокне из отечественного сырья и также позволит конкурировать России на международных рынках.

Фото: realnoevremya.ru

В 2020 году «Алабуга-Волокно» посетил премьер-министр России Михаил Мишустин, где ему продемонстрировали работу завода по созданию углеродного волокна. Тогда премьеру рассказали об уникальных свойствах этого волокна, которое является основным компонентом современных композитных материалов.





Дарья Акимова