В Казани после введения QR-кодов на транспорте взлетели цены на такси

В Казани после начала действия QR-кодов на общественном транспорте 22 ноября сильно поднялись цены на такси. Скриншотами заоблачных цен начали делиться пользователи в социальных сетях, факт подтвердился проверкой «Реального времени».

Действительно, цены по тарифу «Эконом» утром, когда большинство граждан должно направиться на работу, не опускаются ниже 200 рублей. В среднем — превышают 300 рублей, но это не предел. Пользователи сообщают, что по бюджетному тарифу утром вполне можно увидеть цену в 500 рублей.

Повышение цен — это не единственная проблема, с которой столкнулись казанцы. Увеличилось время ожидания транспорта. Жители стали дольше ждать как автобусы, так и такси.



Жителям Татарстана без QR-кодов власти предложили пользоваться услугами такси. Предложение жители с самого начала встретили без энтузиазма, ссылаясь на дороговизну индивидуальных поездок.

Из транспорта Казани утром из-за отсутствия QR-кодов высадили более 500 человек. «Реальное время» опубликовало фотографии с остановки «Энергоуниверситет», где тоже проходит проверка QR-кодов в общественном транспорте.

Маргарита Головатенко