Как проверяют QR-коды в трамваях Казани — фото, видео

Корреспондент «Реального времени» побывал в казанских трамваях и посмотрел, как там организован пропускной режим. По его словам, кондуктор очень долго проверяет QR-коды (документы при этом там не спрашивают — прим. ред.), при корреспонденте этим случаем воспользовались несколько пассажиров в дальнем вагоне и вышли на остановке, не оплатив проезд.

Со слов кондуктора, в целом реже трамвай ходить не стал, это подтверждает расписание.

По его словам, людей без QR-кода высаживают.

По данным МУП «Метроэлектротранс», на 7.30 в ходе проверок QR-кодов у пассажиров общественного транспорта кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава более 500 человек.