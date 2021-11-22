Ашот Хачатурянц избран на пост президента Российской премьер-лиги

На общем собрании Российской премьер-лиги прошли выборы президента объединения. По единогласному решению участников собрания этот пост занял Ашот Хачатурянц, сообщает пресс-служба РПЛ.

Он исполнял обязанности президента РПЛ с 5 октября после того, как предыдущий глава лиги Сергей Прядкин сообщил о своей отставке. Теперь срок полномочий главы лиги составит пять лет.

Фото: rfs.ru

Ашот Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории РПЛ после Виталия Мутко (2001-2003), Валерия Филатова (2003, и.о.), Евгения Гинера (2003-2004), Юрия Заварзина (2004-2006), Михаила Воронцова (2006-2007) и Сергея Прядкина (2007-2021).

Диана Жиленкова