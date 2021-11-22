В Казани стартовала проверка QR-кодов в общественном транспорте — фото

Фото: Максим Платонов

С сегодняшнего дня, 22 ноября, в Татарстане начали действовать ограничения на проезд без QR-кода в общественном транспорте. С раннего утра в столице республики на остановках транспорта стоят проверяющие. Корреспондент «Реального времени» побывал на рейде сотрудников контрольно-ревизионной службы МУП ПАТП-2.

На остановке «Энергоуниверситет» проверяющие стоят около автобусов. Наличие QR-кодов смотрят на улице и в транспорте.



Фото: Максим Платонов

Пассажиры держат наготове смартфоны: одни открывают приложение, у других — фотография кода. Некоторые предоставляют бумажные сертификаты о вакцинации, перенесенной болезни или медотводе.

Фото: Максим Платонов

Коды проверяют и кондукторы. Процесс не самый быстрый: нужно сверить данные кода с данными паспорта. Только после такой проверки пассажир получает право пользования автобусом, троллейбусом или трамваем.

Фото: Максим Платонов

Недовольство возникает не только у пассажиров. Так, одна из кондукторов 89 маршрута после нескольких часов рабочего дня сообщила, что отказывается работать в таких условиях. Поее словам, пассажиры отказываются показывать QR-коды, не выходят из транспорта, когда та делает им замечание и грубят.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, жителям Татарстана без QR-кодов предложили пользоваться услугами такси. Предложение жители встретили без энтузиазма и сослались на дороговизну индивидуальных поездок. С утра пользователи начали делиться скриншотами цен на поездки: их стоимость даже в тарифе «Эконом» в утренние часы на нескольких агрегаторах превышает 400 рублей и едва не дотягивает до 500.

Маргарита Головатенко