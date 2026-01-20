Рособрнадзор установил минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году

Минимальные баллы ЕГЭ станут условием выдачи аттестатов ученикам

Фото: Динар Фатыхов

По данным ведомства, для получения школьного аттестата российским выпускникам необходимо преодолеть установленный минимальный порог баллов по каждому обязательному и выбранному предмету Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Минимальные проходные баллы определены следующим образом:

Русский язык: не менее 24 баллов.

Математика базовая: оценка не ниже трех баллов.

Физика, химия, биология: 36 баллов.

Профильная математика: 27 баллов.

Информатика: 40 баллов.

История: 32 балла.

География: 37 баллов.

Обществознание: 42 балла.

Литература: 32 балла.

Иностранные языки: 22 балла.

Начало сдачи экзаменов запланировано на 1 июня 2026 года. Выпускники будут сдавать историю, литературу и химию, а русский язык — 4 июня. По расписанию математике профильного и базового уровней отводится 8 июня, обществознанию и физике — 11 июня, биологии, географии и письменному этапу иностранного языка — 15 июня. Устная часть иностранного языка и информатика пройдут 18 и 19 числа соответственно.

Ранее «Реальное время» писало, что Минобрнауки не поддержало идею принимать в университеты по результатам четырех ЕГЭ.

Ариана Ранцева