В мэрии Казани объяснили наряды полиции у школ в понедельник

В Казани отрабатывают взаимодействие образовательных организаций с сотрудниками Росгвардии, проверяют процесс усиления охраны и работу тревожных кнопок. Об этом сообщили в мэрии города, отвечая на сообщения от некоторых родителей, смущенных нарядами полиции у ряда школ.

Вопрос безопасности учебных заведений подняли после трагедии в 175-й гимназии, произошедшей 11 мая. С нового учебного года школы обеспечили охраной. Учения, которые проводит МВД, Росгвардия и МЧС, — важный шаг к обеспечению безопасности, сообщили в мэрии и подчеркнули, что о таких учениях не уведомляют заранее.

В мэрии сообщили, что в родительских чатах в связи с нарядами полиции у школ стали появляться ложные сообщения, и попросили тщательно проверять информацию перед рассылкой.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно в нескольких образовательных учреждениях Альметьевска на входах появились пропускные будки.

Напомним, после майских событий в казанской гимназии №175 началось обсуждение того, как усилить безопасность школ и не допустить повторения трагедии. Минобрнауки республики провело мониторинг и заключило, что на оснащение всех образовательных учреждений Татарстана охранными системами потребуется 5,4 млрд рублей, о чем и направило заявку в федеральное Минпросвещения.

Маргарита Головатенко