В мэрии Казани объяснили наряды полиции у школ в понедельник
В Казани отрабатывают взаимодействие образовательных организаций с сотрудниками Росгвардии, проверяют процесс усиления охраны и работу тревожных кнопок. Об этом сообщили в мэрии города, отвечая на сообщения от некоторых родителей, смущенных нарядами полиции у ряда школ.
Вопрос безопасности учебных заведений подняли после трагедии в 175-й гимназии, произошедшей 11 мая. С нового учебного года школы обеспечили охраной. Учения, которые проводит МВД, Росгвардия и МЧС, — важный шаг к обеспечению безопасности, сообщили в мэрии и подчеркнули, что о таких учениях не уведомляют заранее.
В мэрии сообщили, что в родительских чатах в связи с нарядами полиции у школ стали появляться ложные сообщения, и попросили тщательно проверять информацию перед рассылкой.
Недавно в нескольких образовательных учреждениях Альметьевска на входах появились пропускные будки.
Напомним, после майских событий в казанской гимназии №175 началось обсуждение того, как усилить безопасность школ и не допустить повторения трагедии. Минобрнауки республики провело мониторинг и заключило, что на оснащение всех образовательных учреждений Татарстана охранными системами потребуется 5,4 млрд рублей, о чем и направило заявку в федеральное Минпросвещения.
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