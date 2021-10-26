Итоги дня: последствия взрыва в Челнах, Кремль о позиции Татарстана по президенту и Моргенштерна — о победе
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 26 октября:
- Названа возможная причина происшествия в многоквартирном доме в Набережных Челнах, которое произошло вечером 25 октября. Предположительно, произошел взрыв бытового газа. В исполкоме автограда рассказали, что после соответствующих технических обследований будет принято решение о возможности восстановительного ремонта пострадавшего подъезда дома либо его разбора.
- СК уже провел обыски у газовиков и коммунальщиков по делу о взрыве газа в Челнах. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего: хлопок газовоздушной смеси из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования. Пока все версии проверяются.
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в челнинской пятиэтажке. По последним данным, мужчину 1951 г.р. доставили в Казань в РКБ, 17-летнего подростка, находящегося в тяжелом состоянии, осмотрели врачи, решается вопрос о его транспортировке в столицу РТ. Всего пострадали пять человек, из них одна девушка погибла.
- Открыт сбор средств для помощи пострадавшим при взрыве дома. Его объявили власти Набережных Челнов. Кроме того, этим вечером в школе №43 Набережных Челнов организовали встречу с жильцами пятиэтажки.
- Взрыв газа произошел сегодня и в Балтийске. На первом этаже пятиэтажки в результате хлопка газовоздушной смеси произошел пожар. Никто в результате происшествия не пострадал, пожарно-спасательные подразделения спасли 13 человек, еще шестерых эвакуировали.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль уважительно относится к отказу Госсовета Татарстана поддержать переименование должности президента республики — соответствующий законопроект, напомним, внесен в Госдуму. Песков указал, что решение парламента РТ по этому вопросу не является окончательным решением де-юре, это лишь одно из мнений.
- Амстердамский апелляционный суд заявил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Несколько лет назад в музее Амстердама открылась выставка «Крым: золото и секреты Черного моря». Экспозиция была сформирована из коллекций пяти музеев, один из них — крымский. Полуостров присоединился к России в 2014 году. Голландия факт присоединения не признала. Вопрос, кому возвращать золото, так и оставался нерешенным до этого дня.
- Российский рэпер Моргенштерн извинился за высказывание о Дне Победы — в интервью Ксении Собчак он заявил, что не видит смысла в праздновании 9 Мая. Затем он пояснил, что его слова вырвали из контекста, высказывание о том, что он желает России новых побед в космосе и технологиях, опустили, а предложение выделить дополнительные средства ветеранам даже не вошло в интервью. Тем временем глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить слова Моргенштерна. В московском Кремле уверены, что артист высказался «не по злобе», а из-за отсутствия знаний. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал Моргенштерну поговорить с ветеранами и выяснить у них, почему так важен День Победы.
- Во всех регионах России ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вместе с этим она указала, что самый заметный рост заболеваемости коронавирусом зарегистрирован среди пожилых граждан.
- В Минздраве России заявили о снижении темпов заболеваемости COVID-19. Темпы прироста заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю снизились с 16% до 10—10,5%. При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко обратил внимание, что система здравоохранения в Татарстане, а также в Удмуртии, Воронежской, Липецкой, Ивановской, Саратовской и Оренбургской областях работает с максимальным напряжением.
- Российские моряки спасли панамское судно от пиратов у берегов Африки. Неизвестные с оружием на быстроходной лодке попытались захватить корабль, но тот подал сигнал бедствия, и вертолет с подразделением морской пехоты поднялся с борта российского корабля и направился к судну. Пираты сразу покинули судно.
- Сегодня стало известно, что умер известный казанский краевед, журналист и блогер Лев Жаржевский. По предварительным данным, причиной смерти стало осложнение после коронавируса. Прощание с Жаржевским состоится завтра на Арском кладбище в 11 часов.
- В Госдуме предложили разрешить одиноким родителям тратить материнский капитал на покупку детских товаров. По мнению депутатов, одинокие родители после появления ребенка уже не имеют много возможностей для повышения своих доходов, а появление ребенка требует трат на создание для него комфортных условий.
- В Омской области с 20 ноября введут QR-коды для общественного транспорта, общепита и ТЦ. В Новосибирской области они начнут действовать с 30 октября для посещения кинотеатров, театров, фитнес-центров, аквапарка. В Хакасии же в трех городах не будет работать общественный транспорт с 27 октября по 7 ноября.
- В казанском Кремле опровергли новость о том, что режим работы с 30 октября по 7 ноября объявят уже завтра. По словам руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой, все решится ближе к концу этой недели.
- Минцифры РФ запустит новое суперприложение для чиновников за 487,7 млн рублей. Оно включит в себя почту, средства для видео- и конференцсвязи, мессенджер, хранилище данных и другие инструменты. О том, много или мало потратят на это приложение, читайте в материале «Реального времени».
- Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год. В прошлом году сумма доходов составила 18 719 млрд рублей, расходов — 22 821 миллиард. Дефицит бюджета оценили в 4 102 млрд рублей.
- В Хабаровске башенный кран упал на строящееся здание. В результате инцидента один человек погиб, еще один госпитализирован. По этому факту Следком уже возбудил уголовное дело.
- В России подписан первый Кодекс этики искусственного интеллекта. Свои подписи поставили представители таких крупных компаний, как Сбербанк, «Газпром нефть», «Яндекс», VK, МТС, Российский фонд прямых инвестиций, а также «Сколково», «Росатом», «Ростелеком». Документ состоит из двух разделов. Туда входят такие темы, как стимулирование развития искусственного интеллекта, повышение осведомленности об этике его применения, идентификация интеллекта в общении с человеком и информационная безопасность.
- В Татарстане спустя два дня после начала действия QR-кодов, 13 октября, за ними, а также за подтверждением учетной записи на портале «Госуслуги» в офисы МФЦ, а их в регионе 60, пришли 25 тысяч татарстанцев. Больше всего загружены казанские отделения. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Казань вошла в тройку лидеров индекса «IQ городов», представленного Минстроем РФ. Он оценивает эффективность цифровой трансформации городского хозяйства в российских городах. Кроме столицы РТ в тройке лидирующих городов-миллионников оказались Москва и Воронеж.
- Минэкономики ФРГ направило в регулятор Германии свое заключение по сертификации «Северного потока — 2». Ведомство пришло к выводу, что сертификация трубопровода не будет представлять опасности для газоснабжения.
- Казанские перевозчики попросили министра внутренних дел РТ оказать поддержку при проверке масочного режима. В частности, речь идет о ношении масок. Сейчас у перевозчиков нет права выписывать штрафы нарушителям. Поэтому перевозчики просят главу МВД РТ выделить и направить сотрудников в помощь.
- В аэропорту Казани планируют построить новый грузовой терминал модульного типа. Ожидается, что к 2030 году объемы грузов в город вырастут до 9 тыс. тонн, а к 2050 году — до 21 тыс. тонн. Для обработки такого грузопотока требуется терминал с пропускной способностью не менее 10 тысяч тонн в год на первом этапе.
Дарья АкимоваОбществоВластьМедицина Татарстан
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