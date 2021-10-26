В Минздраве России сообщили о снижении темпов заболеваемости COVID-19

В России темпы прироста заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю снизились с 16% до 10—10,5%. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

— Последнюю неделю мы видим, что темпы прироста заболеваемости, благодаря уже введенным в ряде субъектов РФ ограничительным мероприятиям, несколько снизились, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первичное звено здравоохранения на сегодняшний день несет беспрецедентную нагрузку. Число заболевших COVID-19, получающих медпомощь, превышает 1,3 млн человек. От коронавируса лечат почти 60 тысяч детей.

— Сегодня из числа наших маленьких пациентов мы видим, что у 50% заболевание протекает с яркой клиникой.

Также Мурашко обратил внимание на увеличение числа заболевших COVID-19 среди беременных.

Кроме того, глава Минздрава России указал на необходимость наращивать коечный фонд для пациентов с COVID-19 в 13 регионах.

Татьяна Леухина