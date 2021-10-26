В Казанском Кремле опровергли новость об объявлении завтра режима работы с 30 октября по 7 ноября

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову представят информацию об актуальной эпидситуации ближе к 30 октября. В это же время и предложат варианты режима работы, об этом заявила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Сегодня глава Альметьевского района Тимур Нагуманов в ходе прямого эфира в Instagram сообщил, что оперштаб может завтра рассказать о режиме работы с 30 октября по 7 ноября.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Я надеюсь, что в среду нам удастся довести информацию по поводу работы магазинов, торговых центров, спортивных объектов и так далее, — отметил он.



В минувшую пятницу глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина сообщила, что на следующей неделе в Татарстане выйдет постановление, которое определит, какие организации продолжат работу в штатном режиме в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Татьяна Леухина