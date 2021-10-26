Быстрыкин поручил проверить слова Моргенштерна о Дне Победы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания артиста Моргенштерна о бессмысленности празднования Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Провести проверку поручено руководителю Главного следственного управления по Москве Андрею Стрижову. Высказывания Моргенштерна ветераны сочли оскорбляющими историческую память тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны, отметили в СК.

В рамках процессуальной проверки установят, имеются ли в высказываниях Моргенштерна нарушения действующего законодательства, передает ТАСС.

Сегодня рэпер Алишер Моргенштерн уже принес извинения за свои слова о «ненужности» празднования Дня Победы. При этом он заметил, что его слова о том, что он желает России новых побед в космосе и технологиях, были опущены, а предложение выделить дополнительные средства ветеранам даже не вошло в интервью с Ксенией Собчак.



Татьяна Леухина