В Челнах открыли сбор средств для помощи пострадавшим при взрыве дома 48/20
Власти Набережных Челнов объявили сбор средств для пострадавших в результате взрыва в доме 48/20. Об этом сообщается на сайте мэрии автограда.
Для сбора средств открыли расчетный счет №40703810400494000169.
Платежные реквизиты Банка ВТБ (ПАО):
- БИК 044525411
- Наименование Банка: филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
- к/с 30101810145250000411 в главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва.
- ИНН 1650118040
- КПП165001001
Назначение платежа — пожертвования жителям дома 48/20.
Для перевода через банковское приложение необходимо указать: БИК, номер расчетного счета, наименование получателя (необходимо указать — МАУ «МЦ «Орион»), ИНН, КПП, назначение платежа (пожертвования жителям дома 48/20), далее указать сумму пожертвования.
Сегодня в 18.00 в школе №43 Набережных Челнов состоится встреча с пострадавшими при взрыве газа в жилом доме.
Все подробности трагедии — в материале «Реального времени».
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