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В Челнах открыли сбор средств для помощи пострадавшим при взрыве дома 48/20

17:11, 26.10.2021
В Челнах открыли сбор средств для помощи пострадавшим при взрыве дома 48/20
Фото: Сергей Афанасьев

Власти Набережных Челнов объявили сбор средств для пострадавших в результате взрыва в доме 48/20. Об этом сообщается на сайте мэрии автограда.

Для сбора средств открыли расчетный счет №40703810400494000169.

Платежные реквизиты Банка ВТБ (ПАО):

  • БИК 044525411
  • Наименование Банка: филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
  • к/с 30101810145250000411 в главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва.
  • ИНН 1650118040
  • КПП165001001

Назначение платежа — пожертвования жителям дома 48/20.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для перевода через банковское приложение необходимо указать: БИК, номер расчетного счета, наименование получателя (необходимо указать — МАУ «МЦ «Орион»), ИНН, КПП, назначение платежа (пожертвования жителям дома 48/20), далее указать сумму пожертвования.

Сегодня в 18.00 в школе №43 Набережных Челнов состоится встреча с пострадавшими при взрыве газа в жилом доме.

Все подробности трагедии — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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