Прощание с девушкой, которая погибла после взрыва газа в челнинском доме, состоится завтра

Фото: прокуратура РТ

Исполком Набережных Челнов в полном объеме возьмет на себя расходы по организации похорон 22-летней девушки, которая погибла после взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.

Прощание с Аделиной Загриевой состоится завтра. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшей.

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Взрыв в доме 48/20 произошел вчера. Девушку обнаружили в крайне тяжелом состоянии на четвертом этаже дома под бетонными плитами. Врачи выводили ее из клинической смерти. Позднее она скончалась в больнице.

Сегодня стало известно, что Аделина Загриева в течение трех лет работала на КАМАЗе. Незадолго до трагедии ее перевели с должности кладовщика на пост контролера. Заместитель председателя профкома КАМАЗа Андрей Конюков рассказал, что власти Набережных Челнов и предприятие окажут семье погибшей материальную помощь.

Все подробности трагедии — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова