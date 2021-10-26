Новости общества

07:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские моряки спасли панамское судно от пиратов у берегов Африки

07:28, 26.10.2021
Российские моряки спасли панамское судно от пиратов у берегов Африки
Фото: ru.wikipedia.org / Brian Burnell

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота России спас от пиратов контейнеровоз под флагом Панамы в Гвинейском заливе, сообщает «РИА Новости».

Неизвестные вооруженные люди на быстроходной лодке попытались захватить судно. Экипаж контейнеровоза подал сигнал бедствия и укрылся в машинном отделении. Тогда вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты поднялся с борта российского корабля и направился к судну.

Пираты покинули судно после появления вертолета. С корабля высадили группу антитеррора, она освободила экипаж и досмотрела судно.

Фото: Минобороны РФ
Маргарита Головатенко
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также