Российские моряки спасли панамское судно от пиратов у берегов Африки

Фото: ru.wikipedia.org / Brian Burnell

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота России спас от пиратов контейнеровоз под флагом Панамы в Гвинейском заливе, сообщает «РИА Новости».



Неизвестные вооруженные люди на быстроходной лодке попытались захватить судно. Экипаж контейнеровоза подал сигнал бедствия и укрылся в машинном отделении. Тогда вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты поднялся с борта российского корабля и направился к судну.

Пираты покинули судно после появления вертолета. С корабля высадили группу антитеррора, она освободила экипаж и досмотрела судно.

Фото: Минобороны РФ

Маргарита Головатенко