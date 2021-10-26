Минэкономики ФРГ направило заключение по сертификации «Северного потока — 2»
Минэкономики ФРГ направило в регулятор Германии свое заключение по сертификации «Северного потока — 2». Об этом сообщил Bloomberg.
Ведомство пришло к выводу, что сертификация «Северного потока — 2» не будет представлять опасности для газоснабжения.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова начать поставки по «Северному потоку — 2» на следующий день после получения разрешения от европейского регулятора. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов отмечал, что завершение сертификации газопровода зависит от Германии. Немецкой стороне поставлен дедлайн до 8 января.
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