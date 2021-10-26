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Минэкономики ФРГ направило заключение по сертификации «Северного потока — 2»

18:40, 26.10.2021
Минэкономики ФРГ направило заключение по сертификации «Северного потока — 2»
Фото: angi.ru

Минэкономики ФРГ направило в регулятор Германии свое заключение по сертификации «Северного потока — 2». Об этом сообщил Bloomberg.

Ведомство пришло к выводу, что сертификация «Северного потока — 2» не будет представлять опасности для газоснабжения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова начать поставки по «Северному потоку — 2» на следующий день после получения разрешения от европейского регулятора. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов отмечал, что завершение сертификации газопровода зависит от Германии. Немецкой стороне поставлен дедлайн до 8 января.

Татьяна Леухина
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