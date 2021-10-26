В Балтийске в жилом доме произошел взрыв газа
В городе Балтийске Калининградской области произошел взрыв газа в жилом доме. Последующее горение, установлено, произошло на площади 50 кв. метров, сообщили в МЧС.
Есть пострадавшие, люди прыгают прямо из окон. Взрыв произошел на первом этаже пятиэтажки. На нескольких этажах выбиты стекла.
Накануне взрыв произошел и в Татарстане, в городе Набережные Челны. Пятеро пострадали, еще одна девушка погибла. Следственный комитет обнародовал версии причин произошедшего. Так, хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования.
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