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В Балтийске в жилом доме произошел взрыв газа

14:33, 26.10.2021
В Балтийске в жилом доме произошел взрыв газа
Фото: скриншот

В городе Балтийске Калининградской области произошел взрыв газа в жилом доме. Последующее горение, установлено, произошло на площади 50 кв. метров, сообщили в МЧС.

Есть пострадавшие, люди прыгают прямо из окон. Взрыв произошел на первом этаже пятиэтажки. На нескольких этажах выбиты стекла.

Накануне взрыв произошел и в Татарстане, в городе Набережные Челны. Пятеро пострадали, еще одна девушка погибла. Следственный комитет обнародовал версии причин произошедшего. Так, хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования.

Диана Жиленкова
Происшествия

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