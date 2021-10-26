В исполкоме Челнов рассказали, что будет с домом после взрыва

После взрыва в жилом доме в Набережных Челнах в эпицентре произошедшего работает СК с экспертами-криминалистами. Они должны разрешить находиться на месте ЧП строителям и проектировщикам, после будут проведены соответствующие технические обследования и приняты решения о возможности восстановительного ремонта либо разбора. Об этом сообщил «Реальному времени» и.о. руководителя исполкома Илья Зуев.

Также он рассказал, что по распоряжению мэра Челнов в настоящее время открывается расчетный счет для оказания поддержки пострадавшим. «Будут приняты меры поддержки от города и республики всем пострадавшим», — добавил Зуев. Кроме того, планируется оказание финансовой поддержки семье погибшей девушки. Меры поддержки будут установлены сегодня.

22-летняя девушка, пострадавшая при взрыве в доме в Набережных Челнах, умерла в больнице. Ранее медики выводили ее из состояния клинической смерти. Пострадавшая находилась на четвертом этаже под бетонными плитами. Ее спасали при помощи гидравлического оборудования. Сотрудники МЧС поднимали плиты спецтехникой.



Алексей Нечаев