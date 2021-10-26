Новосибирская область вводит QR-коды с 30 октября

В Новосибирской области вводятся QR-коды с 30 октября, сообщают «Известия».



Предъявить QR-код будет нужно для посещения учреждений культуры и организаций, оказывающих услуги — кинотеатров, театров, фитнес-центров, аквапарка.

Ограничения вводятся и в Тюменской области. С 30 по 7 ноября в регионе приостанавливается деятельность всех предприятий, организаций и ИП, за исключением предприятий непрерывного цикла, сообщил губернатор области Александр Моор.

Фото: realnoevremya.ru

В Омской области тоже вводят QR-коды в связи с осложненной ситуацией с коронавирусом. еперь посетить торговые центры и предприятия общественного питания можно будет только с QR-кодом. Соответствующие ограничения распространятся и на пользование общественным транспортом.

Вчера стало известно о принятии аналогичных решений властями Мурманской области и Калмыкии.

Маргарита Головатенко