В трех городах Хакасии не будет работать общественный транспорт с 27 октября по 7 ноября

Фото: абакан.рф

В Хакасии с 27 октября по 7 ноября не будет работать общественный транспорт в Абакане, Саяногорске и Черногорске. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов в своих аккаунтах в соцсетях.

Также он добавил, что водители такси смогут работать при наличии сертификата о вакцинации либо о перенесенном менее шести месяцев назад заболевании. А лица старше 60 лет должны соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, в Хакасии вводится комендантский час. Всем жителям запрещено покидать свои дома с 22.00 до 6.00.

Фото: realnoevremya.ru

Тем временем в Омской области ввели QR-коды для общественного транспорта, общепита и ТЦ. Действовать они начнут с 20 ноября.



Дарья Акимова