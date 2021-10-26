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Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год

11:47, 26.10.2021
Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В прошлом году сумма доходов составила 18 719 млрд рублей, расходы составили 22 821 млрд рублей. Дефицит бюджета оценили в 4 102 млрд рублей. Закон был принят Госдумой 19 октября и одобрен Советом Федерации 20 октября.

Фото: kremlin.ru

В начале месяца премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на сумму около 1,46 трлн рублей. В 2021 году средства из резервного фонда направлялись на ликвидацию последствий ЧС в Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае, Якутии, Крыму, на обеспечение бесплатных лекарств для больных COVID-19, выплаты медикам, работающим в красных зонах.

Диана Жиленкова
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