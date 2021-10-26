Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год
Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В прошлом году сумма доходов составила 18 719 млрд рублей, расходы составили 22 821 млрд рублей. Дефицит бюджета оценили в 4 102 млрд рублей. Закон был принят Госдумой 19 октября и одобрен Советом Федерации 20 октября.
В начале месяца премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на сумму около 1,46 трлн рублей. В 2021 году средства из резервного фонда направлялись на ликвидацию последствий ЧС в Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае, Якутии, Крыму, на обеспечение бесплатных лекарств для больных COVID-19, выплаты медикам, работающим в красных зонах.
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