Прощание со Львом Жаржевским состоится завтра на Архангельском кладбище

Завтра, 27 октября, пройдет прощание с известным казанским краеведом, журналистом и блогером Львом Жаржевским. Похороны состоятся на Архангельском кладбище, где похоронена его мама Мария Евгеевна Закржевская.

У церкви, где пройдет отпевание, смогут проститься все желающие.

дФото: realnoevremya.ru

Лев Жаржевский скончался сегодня ночью. По предварительным данным, он ушел из жизни от осложнений после COVID-19. На прошлой неделе он пошел на поправу и рассчитывал на выписку, но в выходные ситуация ухудшилась. Реанимация не помогла.

Лев Жаржевский выпустил множество очерков в СМИ Татарстана, в том числе в «Реальном времени». Многие знают его под псевдоним Дикобр Бобровский.

Диана Жиленкова