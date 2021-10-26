В Госдуме предложили расширить использование маткапитала для одиноких родителей

В Госдуме предложили разрешить одиноким родителям тратить средства материнского капитала на покупку детских товаров, с таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.



Сейчас родитель может потратить маткапитал только на оплату образовательных услуг или приобретение недвижимости. Однако, по словам Федорова, семья может не нуждаться в покупке квартиры, а дошкольное и школьное образование, а еще высшее при условии успешного прохождения вступительных испытаний бесплатны.

По словам депутата, одинокие родители после появления ребенка уже не имеют столько возможностей, чтобы повысить свой доход, а появление ребенка требует трат на создание для него комфортных условий.

Фото: realnoevremya.ru

Чтобы исключить злоупотребления, можно использовать систему отчетности, которая сейчас действует для опекунов, сообщает RT.

Президент РФ Владимир Путин предложил со следующего года перейти на индексацию маткапитала по фактической инфляции.

Маргарита Головатенко