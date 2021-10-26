«Историю не следует расцвечивать. Она и без того интересна» — умер «дедушка» краеведов Казани Лев Жаржевский

Фото: Максим Платонов

Причиной смерти могло стать осложнение после коронавируса

Сегодня стало известно, что из жизни ушел известный казанский краевед, журналист и блогер Лев Жаржевский, известный некоторым также как Дикобр Бобровский. Будучи признанным знатоком, он входил в экспертную группу из историков и краеведов при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

Жаржевский умер в РКБ в ночь на понедельник, 25 октября. Еще в начале октября его госпитализировали. На прошлой неделе его состояние улучшилось, он даже рассчитывал на скорую выписку из больницы. Однако в выходные ему стало хуже, не помогла спасти его жизнь даже реанимация.

По предварительным данным, причиной смерти известного в Казани краеведа стало осложнение после коронавируса. Похороны уже назначены. Простятся с Жаржевским уже в среду, 27 октября.

Похоронят его на Архангельском кладбище. Там же покоится тело его матери, Марии Закржевской.

Будучи признанным знатоком, Жаржевский входил в экспертную группу из историков и краеведов при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия. Фото: okn.tatarstan.ru

Разоблачая казанских экскурсоводов

Хорошо знаком Жаржевский читателям «Реального времени». В нескольких десятках авторских колонок он рассказывал об истории столицы Татарстана, ее самых интересных местах и любопытных событиях.

Благодаря работам Жаржевского в «Реальном времени» можно узнать, какие ошибки делают казанские экскурсоводы, водя туристов по историческим местам города, где кормили казанцев в дореволюционные времена и как в столице Татарстана появились первые троллейбусы.



— Для меня всегда было загадкой, как можно писать о каком-либо предмете, не имея о нем представления, — критиковал известный краевед горе-историков и гидов-любителей.



При всем этом, будучи экспертом в области истории Казани, Жаржевский считал неправильным как-то административно ограничивать творчество экскурсовода, если, конечно, оно не выходит за рамки закона. Он предлагал создать базу основных сведений, полезных для экскурсоводов, и считал, что здесь важно привлечь авторитетных и дипломированных историков, а также архивистов.



Работы Жаржевского для нашей интернет-газеты охватывали довольно большие периоды истории Казани. В своих колонках он рассказывал, как жила дореволюционная Казань, в том числе как менялось административно-территориальное деление Казанского края на протяжении последних 500 лет, как ее посещал император Николай I, как образовалась Татарская АССР и с какими трудностями пришлось столкнуться городу и его жителям в годы Великой Отечественной войны.



— Историю не следует расцвечивать. Она и без того интересна, — утверждал в своих материалах Жаржевский.



Книгу «О казанской старине и не только» Жаржевский посвятил городу, про который так много знал и писал. Фото: kazan-journal.ru

Два года назад он выпустил книгу «О казанской старине и не только». Посвятил он ее городу, про который так много знал и писал, — Казани. Последний труд Жаржевского — недавно напечатанная книга «Романтика старых расписаний».



Оба солидных тома сразу заинтересовали не только краеведов, историков, журналистов, но и всех любителей старины. Секрет Жаржевского в том, что солидную фактическую базу он подавал так, словно рассказывал истории за чашкой чая. Поэтому в его книгах и заметках немало рассказов о Ленинграде, в котором он прожил 20 лет, о службе в армии, о работе на «Казаньоргсинтезе», в институте имени Арбузова.



Лев Моисеевич изредка вел экскурсии, и на них с такой же доверительной интонацией мог говорить об одном пятачке Казани часами. Архив уважаемого «дедушки», как он сам себя называл в социальных сетях, верно, еще станет предметом обсуждения общественности. А его методы работы — примером для всех тех, кто называет Жаржевского учителем.

Последний труд Льва Жаржевского. Фото: protatarstan.ru

Со всеми материалами Жаржевского для «Реального времени» можно ознакомиться здесь.



Татьяна Демина, Радиф Кашапов