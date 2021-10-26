Минцифры РФ направит на разработку суперприложения для чиновников 487,7 млн рублей — много это или мало?

Минцифры России задумало разработку суперприложения для госслужащих. На эти цели готовы выделить чуть меньше полумиллиона — 487,7 миллиона рублей.

Ожидается, что приложение будет представлять собой некий набор сервисов для взаимодействия чиновников федеральных органов исполнительной власти, Центризбиркома России и государственных внебюджетных фондов. Его мощность, по задумке заказчика, должна быть рассчитана на 100 тыс. пользователей.

Как объяснил директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры РФ Константин Гурзов, с помощью суперприложения чиновники смогут отправлять друг другу сообщения и различные файлы, работать с документами, проводить видеоконференции и т.п. Уточняется, что новая коммуникационная платформа предназначена для «повышения информационной безопасности и независимости от санкционных рисков».

Запустить суперприложение для российских чиновников планируется уже в следующем году. По плану заказчика, первыми его протестируют сотрудники Минцифры, Росстата, Пенсионного фонда России, Минэкономразвития и Государственной фельдъегерской службы, пишет «Коммерсант».

Фото: realnoevremya.ru

487,7 миллиона рублей на разработку приложения — это:

$7 миллионов, или €6 миллионов, по сегодняшнему курсу.

по сегодняшнему курсу. В 1083 раза больше, чем требуется на разработку базового мобильного приложения, — по оценке компании AppCraft, предельная стоимость разработки ПО для смартфона в 2021 году составляет 450 тыс. рублей.

чем требуется на разработку базового мобильного приложения, — по оценке компании AppCraft, предельная стоимость разработки ПО для смартфона в 2021 году составляет 450 тыс. рублей. В 45 раз меньше, чем общий бюджет разработки популярной компьютерной игры Cyberpunk 2077: по последним данным, в нее вложили $317 миллионов.

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чем сумма, за которую Facebook в 2014-м купил мессенджер WhatsApp, — $19 миллиардов. 0,7% от суммы, за которую Facebook выкупил социальную сеть Instagram в 2012 году, — $1 миллиард.

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Татьяна Демина