Казань вошла в тройку лидеров крупнейших городов индекса «IQ городов»

Минстрой России опубликовал данные нового индекса цифровизации городского хозяйства в городах страны «IQ городов» по итогам 2020 года. Участников разделили на несколько групп в зависимости от численности населения. Так, в тройку лидеров крупнейших городов вошли Москва, Воронеж и Казань. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Индекс оценивает эффективность цифровой трансформации городского хозяйства в российских городах. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин отметил, что положительная динамика наблюдается не только в городах-миллионниках, но и в меньших населенных пунктах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Например, в число лидеров среди крупных городов с населением от 250 тысяч до 1 млн человек вошли Белгород, Химки и Тюмень. А в топ-3 городов с населением менее 100 тысяч человек вошли Дубна, Ивантеевка и Кольцово.

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Диана Жиленкова